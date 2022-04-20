Размер гарантированного трансферта из Нацфонда будет увеличен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Размер гарантированного трансферта из Национального фонда будет увеличен на 1 трлн 630 млрд тенге. Об этом сообщил и.о. министра национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, представляя уточнения прогноза макроэкономических показателей на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Размер гарантированного трансферта из Национального фонда будет увеличен до 4 трлн 30 млрд тенге, или на 1 трлн 630 млрд тенге», - сказал Тимур Жаксылыков.

Спикер пояснил, что средства будут направлены на реализацию поручений Главы государства.

По его словам, дефицит бюджета в 2022 году предлагается определить на уровне 2 трлн 978 млрд тенге или 3,3% к ВВП.

Уровень ненефтяного дефицита в 2022 году по оценке составит 10,2% к ВВП.

«Уточнение прогноза макропоказателей и бюджетных параметров на 2022 год в рамках прогноза социально-экономического развития на 2022-2026 годы направлено, в первую очередь, на реализацию поручений Главы государства и основных положений, принимаемых документов оперативного и системного характера», - резюмировал Тимур Жаксылыков.