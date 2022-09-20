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    Разливших в степи нефтепродукты разыскивают в Атырауской области

    20 Сентября 2022, 21:31

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Разливших в степи нефтепродукты разыскивают экологи в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация о разлитых в окрестностях села Жанбай Исатайского района нефтепродуктах была распространена в социальных сетях. Внешне озерца с черной жижей напоминают нефть или ее отходы. В этом районе находится целый ряд месторождений, принадлежащих как частным, так и государственной компаниям.

    В департаменте экологии Атырауской области сообщили, что информация в социальных сетях не осталась незамеченной. В указанный район выехали специалисты департамента, обнаружившие в нескольких километрах от села Жанбай три места разлива нефтепродуктов. Всего загрязнено более 300 квадратных метров земли. Со всех трех мест разлива отобраны пробы. В настоящее время проводятся лабораторные исследования, чтобы выяснить, что разлито, и определить происхождение нефтепродуктов.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Экология Нефть
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