Разлив серной кислоты произошел в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Разлив серной кислоты произошел на станции Экибастуз-2, передает МИА «Казинформ».

«28 августа 2023 года в 16:40 от дежурного военизированной железнодорожной охраны поступило сообщение о том, что в Экибастузе на станции Экибастуз-2, путь №6, происходит течь серной кислоты из цистерны. Общий объем перевозимого груза (серной кислоты) составляет 78,3 тонны (2 вагона). Место происшествия оцеплено сотрудниками управления полиции, военизированной железнодорожной охраны. На месте организован штаб из числа сотрудников МИО, ДЧС, КНБ, прокуратуры, УП, ДСЭК и представителей перевозчика. В настоящее время проводятся работы по устранению течи из цистерны, ведется обвалование песком и известью места разлива кислоты. КТЖ осуществлен подвоз 300 кг извести, дополнительно планируется доставить 5 тонн извести со ст. Ушкулын», - сообщили в ДЧС.

Также со ст. Ушкулын организована доставка транзитным поездом двух кислотных цистерн (емкостью по 65 тонн) для перекачки серной кислоты.

До проведения работ по перекачке кислоты в другие цистерны спасателями ДЧС осуществляются работы по наложению бандажа на место течи.

Ранее сообщалось о том, что в Экибастузе сошел с рельсов вагон с серной кислотой.