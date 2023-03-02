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    Разлив мазута произошел при затоплении танкера на Филиппинах

    2 Марта 2023, 22:53

    БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – На Филиппинах при затоплении танкера Princess Empress произошел разлив 800 тысяч литров мазута для промышленного использования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Как сообщила в четверг министр окружающей среды и природных ресурсов республики Мария Антония Юло-Лойзага, инцидент произошел в районе провинции Восточный Миндоро.

    По ее словам, пятно уже достигло прибрежных муниципалитетов Пола, Пинамалаяна, Глории и Бонгабонга.

    «Разлив направляется на юг, в южную часть Восточного Миндоро», - приводит ее слова телеканал CNN Philippines.

    Власти собирают пробы воды в 12 местах. Согласно оценкам правительства, инцидент может затронуть 21 местную морскую охраняемую территорию в радиусе 40 км. Мария Антония Юло-Лойзага отметила, что были направлены группы дайверов для быстрой оценки ситуации.

    В пятницу власти намерены посетить пострадавшие места, чтобы лично оценить масштабы бедствия и определить какая требуется помощь.

    Министр добавила, что несколько представителей частного сектора уже подтвердили свою готовность помочь в очистке и локализации разлива.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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