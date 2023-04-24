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    Разлитые в степи предположительно нефтепродукты обнаружили в Атырауской области

    24 Апреля 2023, 14:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Разлитые в степи предположительно нефтепродукты обнаружил пастух в Махамбетском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с разлитыми в степи предположительно нефтепродуктами было размещено в социальных сетях. Голос за кадром рассказывает, что обнаружено это в местности Сары вблизи Оскенбая в Махамбетском районе Атырауской области, где находятся пастбища. И поэтому рукотворное озеро опасно для животных, которые могут в него попасть.

    Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель акима области Жасулан Бисембиев, об обнаруженном разливе проинформированы управление природных ресурсов региона и департамент экологии. На место, которое указывает пастух, выехала группа специалистов. Они отберут пробы, чтобы можно было определить, что же разлито в степи. Информация об итогах поездки специалистов будет сообщена дополнительно.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Экология Нефть
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