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    Различия двух основных льготных ипотечных программ назвала глава «Отбасы банка»

    3 Октября 2022, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова рассказала о различиях двух основных льготных ипотечных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Казахстане сейчас действуют две льготные ипотечные программы – первая это «7-20-25». В ней участвуют все коммерческие банки второго уровня, но не участвует «Отбасы банк». Основное ее отличие – это то, что у человека не должно быть жилья в день подачи заявки. К примеру, молодая семья, которая проживает в однокомнатной квартире, может ее продать, и на другой день, когда уже нет права собственности, они могут подать новую заявку и купить себе двухкомнатную, по программе «7-20-25».

    По ее словам, программа пользуется большим спросом.

    «В ней участвует большое количество коммерческих банков – «Банк Центркредит», «Халык банк», «Сбербанк», «Freedom finance». По программе можно покупать только готовое жилье с правоустанавливающими документами у частного застройщика. Это больше программа, которая обеспечивает жильем средний класс казахстанского общества», - отметила спикер.

    Вторая программа – это «Нурлы жер».

    «С принятием концепции жилищно-коммунальной инфраструктуры в ней есть два больших проекта – «Бақытты отбасы» и «Шанырақ». Основное отличие от «7-20-25» это то, что в ней участвуют только те люди, которые встали в очередь, которые в течение последних пяти лет не имели жилья. Кроме того, у них доходы должны быть ниже среднего уровня. По социально уязвимым слоям населения доход должен составлять 3,1 прожиточного минимума. Здесь более сложная процедура прохождения: нужно встать в очередь, подав заявку на портале eGov. Уже сегодня у нас 621 тысяча человек стоят в такой очереди», - добавила Л. Ибрагимова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Жилье Отбасы банк
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