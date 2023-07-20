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    Разгуливающую на свободе львицу ищут под Берлином

    20 Июля 2023, 22:31

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Жители южных окрестностей Берлина утром четверга, 20 июля, получили довольно редкое предупреждение от полиции - на свободе разгуливает опасное дикое животное! Стражи порядка призвали не выпускать домашних питомцев на улицу, а проживающим в общинах Кляйнмахнов, Тетлов и Штансдорф в земле Бранденбург рекомендовали по возможности не покидать свои дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

    Позднее полицейские уточнили, что речь, судя по всему, идет о львице. Именно ее очевидцы заметили между Берлином и Потсдамом около полуночи. Они рассказали правоохранительным органам, что львица гналась за кабаном в районе Кляйнмахнова и Тетлова. Эпизод удалось снять на видео, а изучившие запись эксперты подтвердили, что придется иметь дело с хищным млекопитающим из подсемейства больших кошек.

    Усыпить и передать в приют

    «Для поиска задействованы два вертолета, однако к позднему утру следов животного обнаружить не удалось», - сообщили власти. Стражи порядка выясняют, как хищница появилась в этих краях. «В случае обнаружения ее постараются усыпить и передать в приют», - добавили в полиции.

    В Кляйнмахнове уже отреагировали на предупреждения, введя дополнительные меры предосторожности. Так, детские сады в этот день продолжают работу, однако детям временно запрещено находиться вне зданий. А торговцам на уличном рынке рекомендовано не устанавливать стенды. «Посетителей на рынке почти нет», - сообщила представительница властей.

    Стражи порядка признают, что в их практике нечасто встречаются подобные ситуации. «Мы можем вывести с проезжей части корову или поймать лошадь, но охота на диких кошек в земле Бранденбург довольно необычна», - прокомментировал ситуацию агентству dpa представитель местного полицейского управления.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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