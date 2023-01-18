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    Разгромом завершился матч Казахстана против США на хоккейном турнире Универсиады

    18 Января 2023, 23:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Студенческая сборная Казахстана по хоккею потерпела крупное поражение от команды США на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан проиграл США со счетом 1:4. У победителей шайбы забросили Мэтт Хэйнуолл (1-я и 25-я минуты), Майкл Макхесни (20-я) и Куинн Грин (29-я). В составе сборной Казахстана единственную шайбу забросил Батырлан Муратов (5-я).

    Таким образом, сборная Казахстана потерпела первое поражение на хоккейном турнире на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид. До этого казахстанские хоккеисты оформили четыре победы в матчах против сборных Южной Кореи (5:1), Венгрии (9:1), Великобритании (15:1) и Словакии (4:0).

    Фото: пресс-службы КФХ.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт США Универсиада Хоккей
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