Разгромом завершился финал теннисного турнира в Чехии с участием Жибек Куламбаевой

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сыграла в финале парного разряда на грунтовом турнире ITF в Оломоуце (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана в паре с латвийской спортсменкой Дарьей Семенистой провела встречу с чешским дуэтом Магдалена Смекалова — Тереза Валентова и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 2:6, 2:6. Игра продлилась 59 минут.

Отметим, что на недавно прошедшем турнире серии ITF в итальянском Риме 23-летняя казахстанская спортсменка одержала победу в соревновании в парном разряде вместе с белорусской теннисисткой Юлией Готовко.