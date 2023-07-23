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    Разгромом завершился финал теннисного турнира в Чехии с участием Жибек Куламбаевой

    23 Июля 2023, 03:10

    ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сыграла в финале парного разряда на грунтовом турнире ITF в Оломоуце (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисистка из Казахстана в паре с латвийской спортсменкой Дарьей Семенистой провела встречу с чешским дуэтом Магдалена Смекалова — Тереза Валентова и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 2:6, 2:6. Игра продлилась 59 минут.

    Отметим, что на недавно прошедшем турнире серии ITF в итальянском Риме 23-летняя казахстанская спортсменка одержала победу в соревновании в парном разряде вместе с белорусской теннисисткой Юлией Готовко.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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