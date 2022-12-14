Разграничить услуги ОСМС и ГОБМП планирует Минздрав РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният озвучила планы по совершенствованию системы обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показывает мировой опыт, уровень продолжительности жизни населения прямо пропорционально зависит от уровня финансирования системы здравоохранения. Работу в данном направлении продолжат. В целях реализации предвыборной программы Президента совершенствуется система ОСМС», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

По ее словам, планируется привлечь население путем повышения привлекательности системы ОСМС, за счет четкого разграничения пакетов медицинских услуг: ГОБМП и ОСМС, оптимального распределения средств по видам медицинской помощи, контроля финансовых потоков через запуск Единой информационной системы оплаты медпомощи Фонда медицинского страхования и ряда других мероприятий по повышению качества и прозрачности медицинской помощи населению.

Ранее Ажар Гиният прокомментировала возможность введения запрета на проведение утренников и корпоративов. По ее словам, запрет вводить не будут.



