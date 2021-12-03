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    Разграничить полномочия между ветеринарными службами призвал глава МСХ

    3 Декабря 2021, 11:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимость разграничения полномочий между ветеринарными службами центральных и местных исполнительных органов отметил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть и недостатки в области ветеринарии. Ветеринарное обслуживание в сельской местности не развивается на должном уровне», - сказал Ербол Карашукеев.

    По словам министра, до этой сферы еще не дошли дела по цифровизации, специалисты не избавились от основной бумажной работы.

    «Кроме того, необходимо полностью разграничить полномочия между ветеринарными службами центральных и местных исполнительных органов. Зарплата ветеринаров на очень низком уровне», - подчеркнул Ербол Карашукеев.

    Ранее сообщалось, что за 10 месяцев текущего года объем валовой продукции сельскохозяйственной отрасли снизился на 2,3%.

    «Прежде всего, позвольте кратко доложить об итогах развития отрасли за 10 месяцев этого года. За этот период объем валовой продукции отрасли снизился на 2,3% и составил 6,4 трлн тенге. Причина - аномальная засуха в этом году», - сказал Ербол Карашукеев.

    Как следствие, по данным ведомства, продукция растениеводства сократилась на 6,1% (3,9 трлн тенге). В животноводстве продукция выросла на 3,7% (2 484,0 млрд тенге), в пищевом производстве - на 3,6%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Минсельхоз Сельское хозяйство
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