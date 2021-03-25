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    Разделить работу Земельной комиссии на несколько направлений предложил Айдос Сарым

    25 Марта 2021, 12:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разделить работу Земельной комиссии на 5-6 направлений предложил депутат Мажилиса Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выступая на первом заседании Комиссии по земельной реформе депутат озвучил свои предложения по организации дальнейшей работы Земельной комиссии.

    «Первое предложение – если бы по направлениям первого протокола Земельной комиссии министерство бы подготовило отчет», - сказал Айдос Сарым.

    В этом отчете, по его словам, необходимо объяснить, почему одни предложения были приняты, а другие нет, почему мы ждали пять лет и так далее.

    «Второе предложение – на сегодня уже высветились 5-6 конкретных направлений работы», - отметил Айдос Сарым.

    Он пояснил, что первое – это конституционные права. Второе – это информационный и кадастровый вопрос. Третье –это необходимость проведения анализа по законодательству - почему оно не работает в некоторых вопросах касательно земель сельхозназначения и так далее.

    Также есть дополнительные профтехнические направления.

    Спикер предложил создать 5-6 рабочих групп по этим направлениям.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство Земельная реформа.Мораторий Земельный вопрос (законопроекты)
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