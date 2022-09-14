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    Разделить Министерство труда и соцзащиты населения предлагают депутаты

    14 Сентября 2022, 18:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции Народной партии Казахстана считают необходимым разделить Министерство труда и социальной защиты населения на два ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутаты объясняют, что ведомство нужно разделить на Министерство труда и Министерство социального развития. Минтруда необходимо разработать новую национальную политику для решения проблем низких доходов, диктата интересов работодателей, прогрессирующего неравенства, несправедливой пенсионной системы, безработицы, проблем работающей молодежи, когда зарплаты человеку хватает на удовлетворение только базовых нужд.

    «Решение о повышении минимальной заработной платы снова, как и год назад, принято Главой государства. Это не результат системной работы Правительства в лице двух министерств – труда и социальной защиты населения и национальной экономики. Соответствующая работа ими в этом направлении не проводится, они занимаются лишь отписками и имитацией бурной деятельности. Ситуация с минимальной заработной платой – это лишь верхушка айсберга проблем в сфере труда и справедливой оплаты по его результатам», - сказал на заседании Мажилиса Парламента РК Ерлан Смайлов.

    Депутаты предлагают при определении уровня МЗП учитывать потребности не только самих работников, но и их семей, также должны быть приняты в расчет общий уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, социальные пособия и сравнительный уровень жизни других социальных групп. В работе по определению уровня МЗП должны присутствовать требования экономического развития, уровень производительности.

    Либо при расчетах МЗП, как считают мажилисмены, можно использовать Индекс Кейтца. Это экономический показатель, который представляет отношение установленной законом минимальной заработной платы к усредненной (медианной) заработной плате.

    Ранее сообщалось, что уровень минимальной заработной платы в Казахстане увеличится с 60 до 70 тыс. тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Мажилис Минтруда РК
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