РАЗДЕЛИТЬ АЛМАТИНСКУЮ ОБЛАСТЬ НА ДВЕ ЧАСТИ ПОРУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о разделении Алматинской области на две части, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий вопрос. Насчитывается много проблем касательно Алматинской агломерации. Учитывая эти и другие моменты, предлагаю разделить Алматинскую область на две части. В этом регионе будут созданы Жетысуская и Алматинская области. Центр Алматинской области должен находиться в Капшагае. Центр Жетысуской области - в Талдыкоргане», - заявил во время совместного заседания Палат Парламента Касым-Жомарт Токаев.

Президент в своем слове подчеркнул, что особое значение имеет то, что создаваемые области будут называться Абайской, Улытауской, Жетысуской.

Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Абайскую область. При этом центром области станет город Семей.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания Улытауской области.