Разделение Алматинской области прокомментировал Канат Бозумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев выразил свое мнение касательно разделения региона на две части, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент четко сказал, что с точки зрения управляемости будет удобнее, если будет на две части (разделена область - прим.). Агломерация Алматинской играет большую роль, она не устроена. 215 тысяч человек сегодня на территории Алматинской области живут в садовых массивах, на дачах. По сути, у них элементарных нет коммунальных услуг, если они есть, то дороже и так далее. Эту работу нужно провести, она требует инвестиций. Нужно навести порядок, генплан изменить нужно. Это большая работа», - прокомментировал Канат Бозумбаев журналистам в кулуарах совместного заседания палат в Мажилисе.

Вместе с тем глава региона дал свое мнение по поводу переименования Капшагая в Кунаев.

«Переименование лично я поддерживаю. Во времена Динмухамеда Ахмедовича Кунаева этот город был основан, построен. Вообще этот город находится на территории, где жили мои предки испокон веков, поэтому я поддерживаю. Я дорожу этой территорией. Я думаю, что память о Димаше Ахмедовиче у жителей Алматинской области очень крепкая и добрая», - отметил Канат Бозумбаев.

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о разделении Алматинской области на две части.

Глава государства также заявил , что готов поддержать переименование города Капшагая в Кунаев.