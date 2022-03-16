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    Разделение Алматинской области прокомментировал Канат Бозумбаев

    16 Марта 2022, 15:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев выразил свое мнение касательно разделения региона на две части, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президент четко сказал, что с точки зрения управляемости будет удобнее, если будет на две части (разделена область - прим.). Агломерация Алматинской играет большую роль, она не устроена. 215 тысяч человек сегодня на территории Алматинской области живут в садовых массивах, на дачах. По сути, у них элементарных нет коммунальных услуг, если они есть, то дороже и так далее. Эту работу нужно провести, она требует инвестиций. Нужно навести порядок, генплан изменить нужно. Это большая работа», - прокомментировал Канат Бозумбаев журналистам в кулуарах совместного заседания палат в Мажилисе.

    Вместе с тем глава региона дал свое мнение по поводу переименования Капшагая в Кунаев.

    «Переименование лично я поддерживаю. Во времена Динмухамеда Ахмедовича Кунаева этот город был основан, построен. Вообще этот город находится на территории, где жили мои предки испокон веков, поэтому я поддерживаю. Я дорожу этой территорией. Я думаю, что память о Димаше Ахмедовиче у жителей Алматинской области очень крепкая и добрая», - отметил Канат Бозумбаев.

    Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о разделении Алматинской области на две части.

    Глава государства также заявил , что готов поддержать переименование города Капшагая в Кунаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Алматинская область Мажилис Сенат Акимат Регионы Казахстана
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