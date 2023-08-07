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    Разбойное нападение на подростка совершил житель Павлодара

    7 Августа 2023, 16:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в разбойном нападении задержали павлодарские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В полицию обратилась жительница Павлодара и сообщила о разбойном нападении. Незамедлительно на место была направлена следственно-оперативная группа.

    Установлено, что неизвестный мужчина, незаконно проникнув в дом по улице Бухар Жырау, угрожая 15-летней дочери заявительницы, с применением насилия и предметом, похожим на пистолет, завладел 250 тысячами тенге.

    Начаты специальные мероприятия, в ходе которых полицейскими задержан 48-летний житель областного центра.

    Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 192 УК РК. Задержанный водворен в ИВС. Расследование продолжается.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Борьба с преступностью Видео МВД РК Павлодар полиция
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