Разбившую остановку девушку осудили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске специализированный суд по административным правонарушениям вынес приговор девушке, которая накануне разгромила остановочный павильон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, девушку признали виновной по статье «Мелкое хулиганство» и назначили наказание в виде трех суток ареста.

«В материалах суда отражено, что правонарушение было совершено в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Факт был выявлен благодаря бдительности неравнодушных граждан. Телефонное сообщение о разбитой остановке поступило в дежурную часть в пять часов утра», - прокомментировали в пресс-службе.

Предстоит барышне и восстановить разрушенную остановку. В отделе жилищно-коммунального хозяйства подсчитывают нанесенный ею ущерб и намерены подать соответствующий иск.

Полицейские отметили, что это не первый факт разгрома остановок в Петропавловске. В январе было возбуждено уголовное производство в отношении молодых людей, разбивших сразу три остановки. Практически всегда подобные выходки случаются после распития спиртного.

Всего с начала года по области за мелкое хулиганство полицейские составили свыше 2,3 тысячи административных протоколов.