Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Разбивающих остановки вандалов не могут найти в Петропавловске

    19 Апреля 2023, 15:38

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года вандалы испортили 14 автобусных остановок. Виновного установили только по одному факту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, последний случай варварского отношения зарегистрировали возле торгового центра «Dostyq Mall». По видеокамерам установили, что стекла остановочного павильона разбил автомобиль. Марку машины установили, владельца ищут. Восстановят павильон до конца апреля.

    В горакимате напомнили, что за разбитые остановки правонарушителям грозят штраф в размере 20 МРП (69 тысяч тенге) или административный арест на срок от 5 до 15 суток.

    «В связи с участившимися фактами порчи остановок просим граждан бережно и ответственно относиться к городскому имуществу. Сохранение и формирование облика нашего города, прежде всего, зависит от нас с вами, от нашего отношения к чужому труду», - отметили в пресс-службе.

    Пока одни разбивают остановки, другие приводят их в порядок после зимы. По городу отмоют и очистят от пыли и грязи 231 павильон.

    Буквально сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно обратить внимание на обустройство городов. Глава государства указал на небрежное отношение граждан к домам и улицам.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Незаконно ввезенных в Казахстан детей обнаружили в Петропавловске
    Уровень сероводорода в воздухе замерили в Петропавловске
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров