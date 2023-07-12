Разбитые участки трассы “Жезказган-Петропавловск” приведут в порядок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем дорожно-строительном сезоне дорожники приступили к ремонту разбитых участков республиканской автодороги А-16 «Жезказган-Петропавловск», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол..

Работы проводятся на территории четырех регионов: Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и области Улытау. Таким образом, планируется полностью отремонтировать участки данной автодороги от села Валиханова до города Державинск; от города Аркалык до границы Акмолинской области; от села Сергеевка до села Николаевка; от районного центра Улытау в сторону города Аркалык.

Общая протяженность участков, охваченных ремонтом составляет порядка 150 километров. Часть объектов является переходящими.

Задействовано пять подрядных организаций. Дорожные работы ведутся с опережением графика. К примеру, на участке автодороги от города Аркалык до границы Акмолинской области (Костанайская область) работы подходят к завершению.

В рамках ремонтных работ специалисты устраняют пучины, обустраивают новое асфальтобетонное покрытие и укрепляют обочины.

Дорожниками применяется метод холодного ресайклирования с добавлением инертного материала.

На объектах работает около 100 ед. спецтехники и порядка 130 специалистов. Трасса «Жезказган-Петропавловск» была построена 1960-х годах. С тех пор масштабные ремонтные работы не проводились.