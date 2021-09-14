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    Разбирательства из-за некачественного обеда начали в павлодарском колледже

    14 Сентября 2021, 01:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарском колледже начали разбирательства из-за некачественного обеда. Если факт подтвердится, виновных пообещали наказать, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Споры вокруг студенческого обеда разгорелись в социальных сетях. Павлодарцы обсуждают, насколько качественную еду подают в столовых местных учебных заведений. Спор возник после видео из Павлодарского монтажного колледжа.

    Студенты записали ролик, где показывают тарелку с пищей, а потом пытаются её перевернуть. Однако еда не падает, а остаётся на блюде.

    «Не муляж, а еда», – комментируют авторы видео.

    Студенты добавили, что так обычно выглядят бесплатные обеды, однако во время проверок «готовят намного вкуснее и даже дают салаты».

    Павлодарцы возмутились качеством питания. Пользователи Instagram предположили, что ситуация возникла из-за того, что обеды бесплатные, или из-за зарплат работников столовой.

    В комментариях высказалась и одна из студенток колледжа. По её словам, в заведении «всегда кормили хорошо».

    В монтажном колледже сообщили, что договор заключают с компанией, которая выигрывает тендер.

    »Питание в столовой осуществляет поставщик ИП Айгужинова. За время оказания услуг жалоб со стороны студентов на качество приготовления пищи не было. По данному факту проводится разбирательство, работает бракеражная комиссия», – рассказали в учебном заведении.

    В комиссию входят представители попечительского совета, администрации колледжа, родителей учащихся, студенты и медработник. Если проверяющие найдут подтверждение тому, что еду в столовой подают некачественную, то виновных обещают наказать. В областном управлении образования добавили, что проследят за ситуацией и работой комиссии.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Образование Другие государственные органы
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