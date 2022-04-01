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    Разъяснения о поправках в закон по противодействию кибербуллингу детей дала депутат Мажилиса

    1 Апреля 2022, 22:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Динара Закиева высказалась о нормах касательно блокировки соцсетей, передает МИА «Казинформ».

    «В настоящее время бурно обсуждаются поправки относящиеся к кибербуллингу в отношении детей и существует мнение о том, что эти поправки могут повлиять на введение цензуры, а также на отключение социальных сетей. В этой связи хотелось бы отметить несколько аспектов:

    1) Цель поправок - предусмотреть механизмы оперативной и быстрой защиты детей по фактам кибербуллинга. По данным национального центра общественного здравоохранения 12% детей от 11-15 лет подвергались или участвовали в кибербуллинге.

    2) В соответствии с поправками в Законе о СМИ мы предусмотрели порядок рассмотрения обращений граждан и законных представителей ребенка только в отношении кибербуллинга несовершеннолетних.

    1. В законопроекте определён:

    1.1.1. Срок по принятию мер по факту кибербуллинга в отношении детей - 3 дня: в течении трех дней Уполномоченный орган проверяет информацию, связывается с представителем, который в свою очередь в течении 24 часов после обращения должен удалить информацию с кибербуллингом в отношении ребёнка.

    1.1.2. Соответственно для соблюдения сроков оперативного реагирования должен быть механизм: предложено, что онлайн-платформа, у которой более 100 000 казахстанских пользователей назначает представителя, то есть конкретное лицо, находящееся на связи с Министерством информации и общественного развития.

    1.1.3. Представители могут находиться в любой стране мира. Со всеми крупными платформами (соц. сетями). Согласно информации МИОР были проведены переговоры и предварительно определены представители. Когда кибербуллинг происходит в отношении детей именно время и оперативность реакции играют важную роль.

    3) Внесённые поправки обеспечат прежде всего связь с онлайн-платформой и обеспечивает оперативное реагирование на факты кибербуллинга, а также прозрачные механизмы взаимодействия с интернет-ресурсами, в рамках компетенции, которая уже есть с 2014 года.

    4) В целом поправки предусматривают также профилактику травли буллинга в образовательном процессе, в школах. Предусмотрена компетенция Министерства образования о разработке правил по профилактике травли (буллинга) в образовательном процессе.

    Напомним, вышеуказанный законопроект, в числе других, содержит нормы, направленные на профилактику травли (буллинга/кибербуллинга), в том числе путем законодательного закрепления понятий «травли (буллинг)», «онлайн-платформа», «сервис обмена мгновенными сообщениями» и механизмов реализации профилактических мероприятий в образовательной и информационной сферах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Интернет Мажилис Видео Общество Кибербуллинг
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