Раз в два месяца получаю дайджест о достижениях в науке – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, что регулярно, раз в два месяца, изучает новости о достижениях в науке во всем мире. Вместе с тем, Глава государства заявил о готовности получать информацию от отечественных ученых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В США одной из функций совета по науке и технологиям при президенте страны является обмен информацией между учеными и администрацией президента. Поэтому предлагается, чтобы ученые нашего Совета могли бы от своего лица информировать Главу государства о новостях и тенденциях, особенно полезных предложениях в области науки», - предложил профессор Школы ядерной энергетики Университета Пурду (США) Зинетула Инсепов во время первого заседания Национального совета по науке и технологиям с участием Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что все предложения, высказанные учеными будут суммированы и приняты во внимание.

«Дело в том, что я сам лично получаю дайджест на регулярной основе, раз в два месяца, в котором рассказывается о достижениях науки во всем мире. Информация со стороны наших отечественных ученых была бы очень полезной», - добавил Глава государства.

Сегодня в Астане состоялось первое заседание Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК.

Ранее Глава государства поручил изучить возможности ториевых реакторов в энергетике Казахстана.

По словам ученого Зинетулы Инсепова, Китай, Индия, Канада могут полностью обеспечить себя энергией на 1000 лет вперед, используя ториевые атомные реакторы. Индия планирует полностью перейти на торий, так как ее запасы превосходят запасы всех остальных стран. Кроме Индии и Китая, следующие страны богаты торием: Россия, Япония, США, Канада. Богат торием и Казахстан.



