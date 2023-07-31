Раз есть процесс по возврату активов, то создание компании по управлению ими вполне логично - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Доктор экономических наук Вячеслав Додонов прокомментировал вопрос создания компании по управлению возвращенными активами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Раз есть процесс по возврату незаконно выведенных активов, то создание такой компании вполне логично. Эта компания, как я понимаю, будет распоряжаться и обеспечивать сохранность этих активов как принадлежащих государству, а также следить за тем, чтобы они содержались надлежащим образом, грубо говоря, чтобы они не разворовывались и не выводились. Также там есть и технические моменты. Очевидно, что, как и другие средства, которые взыскиваются в рамках борьбы государства с незаконными операциями, эти средства будут поступать в доход государства», - сказал Вячеслав Додонов в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

По его словам, эта компания возможно будет заниматься и реализацией конфискованного имущества.

«Скорее всего, поскольку активы эти разные, то задача этой компании будет постепенно это имущество реализовывать и приводить в денежную форму, а деньги будут накапливаться на государственных счетах, может в каком-то специализированном фонде, но в последующем они, наверное, будут поступать в бюджет и расходоваться на предусмотренные бюджетом цели, в том числе на социальную сферу», - считает Вячеслав Додонов.

Он также предположил, что компанию создают для того, чтобы эта работа проводилась централизованно.

«Я думаю, что в эту компанию будут привлечены финансисты, насколько я понимаю, эта компания будет иметь какую-то связь с Минфином. Видимо действовать она будет по аналогии с предприятиями, которые занимаются ликвидацией имущества, которое попадает в залог банка и конфискуется в рамках задолженностей. Это достаточно рутинная работа, и принципиально нового здесь ничего нет. Сейчас просто видимо решили отдельную компанию создать, чтобы централизованно проводить эту работу и чтобы в ней аккумулировались все незаконно выведенные активы», - пояснил Вячеслав Додонов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут компанию по управлению возвращенными активами.