Разъехались после ДТП: 46 заявлений поступило на водителей за невыполнения обязательств в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 46 заявлений поступило от столичных жителей по факту невыполнения обязательств водителями авто, совершившими ДТП. Об этом рассказал начальник управления местной полицейской службы Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за октябрь поступило 46 заявлений от граждан, где просят привлечь к административной ответственности водителей, которые, совершив дорожно-транспортное происшествие и пообоюдному договору разъехавшись с места ДТП, не выполняют обязательства, договоренности по возмещению материального ущерба. Как показывает практика, вторые участники ДТП отключают мобильные телефоны, не отвечают на звонки пострадавшей стороны. Зачастую они между собой договариваются и скрываются с места ДТП», - пояснил Арман Айтмагамбетов.

Начальник управления местной полицейской службы также обратился к водителям.

«Если произошло ДТП, водители должны оставаться на месте происшествия. Нужно вызвать по каналу «102» сотрудников полиции для оформления ДТП. За невыполнение водителем обязанностей законодательством РК в сфере дорожно-транспортного происшествия предусмотрена санкция в размере 5 МРП. Согласно статьи 610 части первой Административного кодекса, нарушение водителями транспортных средств, повлекшее повреждение транспортного средства, санкция – 20 МРП либо лишение водительского удостоверения сроком на 6 месяцев», - добавил спикер.