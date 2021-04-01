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      Северо-Казахстанская область

    Районы проверяют на подготовку к паводку в СКО

    1 Апреля 2021, 18:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проверили готовность к предстоящему паводку в 10 районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в Жамбылский, Мамлютский, Аккайынский, Тайыншинский, Акжарский, Есильский, М.Жумабаева, Уалихановский, Айыртауский, им. Г. Мусрепова, Тимирязевский и Шал акына районы выезжали руководители ведомства и заместители акима области.

    На местах осмотрели опасные места на реках и озерах, проверили технику и личный состав подразделений, созданных на базе организаций и объектов хозяйствования, и предназначенных для ликвидации возможных ЧС. Особое внимание уделили инженерным мероприятиям по защите населенных пунктов.

    «Из населенных пунктов вывезли около двух миллионов кубометров снега, провели очернение общей протяженность более одной тысячи километров, прочистили 1580 водопропускных труб. Это говорит о том, что местные исполнительные органы с должной мерой ответственности относятся к проведению противопаводковых мероприятий», - сказал начальник департамента Рамиль Камалов.

    Ранее в департаменте сообщали, что в зоне риска находятся 79 населенных пунктов. По прогнозам синоптиков, уже в первых числа апреля можно ожидать повышения уровня воды в малых реках. Второй весенний месяц будет весьма непредсказуемым: ожидаются колебания температуры воздуха от минусовых значений до 20 градусов тепла.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок МЧС
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