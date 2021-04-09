Районный судья подозревается в получении взятки в особо крупном размере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Районный судья подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой по Алматинской области завершено досудебное расследование в отношении судьи Уйгурского районного суда в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Он подозревался в получении взятки в особо крупном размере от физического лица за вынесение судебного акта в его пользу», - сообщил Данияр Бигайдаров.

29 марта 2021 года Генеральным прокурором судья передан суду.

Ранее он проинформировал о том, что дело экс-главы «СК-Фармация» с обвинительным актом направлено в прокуратуру.