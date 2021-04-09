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    Районный судья подозревается в получении взятки в особо крупном размере

    9 Апреля 2021, 17:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Районный судья подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционной службой по Алматинской области завершено досудебное расследование в отношении судьи Уйгурского районного суда в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Он подозревался в получении взятки в особо крупном размере от физического лица за вынесение судебного акта в его пользу», - сообщил Данияр Бигайдаров.

    29 марта 2021 года Генеральным прокурором судья передан суду.

    Ранее он проинформировал о том, что дело экс-главы «СК-Фармация» с обвинительным актом направлено в прокуратуру.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Алматинская область Коррупция Суды
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