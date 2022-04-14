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    Районный центр спасают от затопления в Атырауской области

    14 Апреля 2022, 15:14

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Кызылкогинском районе Атырауской области проводятся работы по предупреждению подтопления населенного пункта Миялы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с повышением уровня воды в реке Уил в Кызылкогинском районе для защиты жилых домов села Миялы принимаются меры по недопущению их затопления. На наиболее опасном участке вдоль объездной дороги местными исполнительными органами, сотрудниками ДЧС Атырауской области и местными жителями возводятся земляные валы и укладываются мешки с песком. В село Миялы из города Атырау направлены дополнительно силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям региона. Также с 18:00 часов

    13 апреля ведутся работы по откачке воды 7 мотопомпами и вакуумами. Проведён осмотр русла реки Уил до села Коргау Актюбинской области для ознакомления с ситуацией. Обстановка находится на контроле», - сообщили в пресс-службе ДЧС области. Всего в работах принимают участие 80 человек, задействовано 7 единиц техники, мотопомпы местных исполнительных органов, 14 сотрудников, 3 единицы техники, резиновая моторная лодка департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. В ближайшее время будет переброшено 15 мотопомп из Индерского района.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Паводок Регионы Казахстана Общество МЧС
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