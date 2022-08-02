Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Район переименуют в Карагандинской области

    2 Августа 2022 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осакаровский район Карагандинской области будет переименован. Местные жители на протяжении двадцати лет поднимают вопрос о возвращении исторического названия – Сарыбел. Республиканская ономастическая комиссия при Правительстве РК единогласно приняла положительное решение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

    Кроме того, поддержано предложение акимата Шымкента о присвоении новому району города названия Туран. Также члены комиссии дали положительное заключение на предложение о переименовании и присвоении названий ряду объектов, находящихся в государственной собственности.

    «Вопросы ономастики имеют большую социальную значимость. Все предложения рассматриваются с участием представителей экспертной и научной среды, а также местных жителей. За последнее время комиссия приняла ряд важных решений, которые, в первую очередь, учитывают мнения граждан», – сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

    Фото: gov.kz
    #Карагандинская область #Минкультуры #Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    Полсотни молодых семей в Костанае получат квартиры по программе «Жас шаңырақ»
    Работу акимата Кокшетау и департамента по ЧС раскритиковал аким Акмолинской области
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы