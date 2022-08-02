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Район переименуют в Карагандинской области
2 Августа 2022 11:31

Район переименуют в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осакаровский район Карагандинской области будет переименован. Местные жители на протяжении двадцати лет поднимают вопрос о возвращении исторического названия – Сарыбел. Республиканская ономастическая комиссия при Правительстве РК единогласно приняла положительное решение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

Кроме того, поддержано предложение акимата Шымкента о присвоении новому району города названия Туран. Также члены комиссии дали положительное заключение на предложение о переименовании и присвоении названий ряду объектов, находящихся в государственной собственности.

«Вопросы ономастики имеют большую социальную значимость. Все предложения рассматриваются с участием представителей экспертной и научной среды, а также местных жителей. За последнее время комиссия приняла ряд важных решений, которые, в первую очередь, учитывают мнения граждан», – сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.


Фото: gov.kz


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