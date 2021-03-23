Равшан Назаров: Навруз – важное связующее звено между историей и современностью Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Древний праздник Наурыз (Навруз) является важным связующим звеном между историей и современностью Узбекистана. Историей весеннего праздника, традициями и обрядами, дошедшими до наших дней, с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» поделился известный узбекский историк кавалер медали «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» кандидат философских наук Равшан Назаров.

Навруз (в переводе с фарси - новый день), символизирующий приход весны, начало нового этапа жизни, - один из самых древних праздников на земле - его отмечали еще в VII в. до н.э., а официальный статус он приобрел в Империи Ахеменидов (VI-V вв. до н.э.), частью которой в тот период была и территория Центральной Азии.

Старейший источник, где упомянуто празднование Навруза, который связывают с культом Солнца и именем пророка Заратустры, - священная книга зороастрийцев «Авеста». «Авеста» является общим историко-культурным наследием всех народов Центральной Азии. По учению «Авесты», люди каждую весну должны отмечать появление жизни на Земле, которая зарождалась «в шести формах» - небо, земля, вода, растения, животные и человек.

Многие великие мыслители Востока связывают начало празднования Навруза с именем шаха Джамшида. Омар Хайям в своей книге «Наврузнаме» писал: «У Солнца имеется два оборота, один из которых таков, что каждые триста шестьдесят пять дней и четверть суток оно возвращается в первые минуты созвездия Овна в то же самое время дня, когда оно вышло. Когда Джамшид постиг этот день, он назвал его Наврузом и ввел в обычай праздник».

Строки великого поэта Алишера Навои: «Пусть каждая ночь будет для тебя священной, и каждый день твой - светлым как Навруз!» свидетельствует о том, насколько важным и ценным является этот праздник.

Перед праздником по традиции нужно примириться с недругами, простить все долги, покаяться в грехах, что еще больше укрепляет такие благородные человеческие качества, как доброта и милосердие, щедрость и великодушие. Не случайно в 2009 году Навруз получил статус международного праздника и был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. С 2010 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Навруз Международным днем. Ибо дух и философия Навруза заключаются в призыве к миру и согласию, любви и доброте.

С обретением независимости были возрождены национальные ценности, каждый год Навруз стал широко праздноваться в городах и районах, селах и махаллях Узбекистана как общенародный праздник. В дни Навруза, согласно поверью, добрые ангелы (фаришта) приносят благоденствие и изобилие тем, у кого помыслы чисты, кто душой светел, у кого в доме убрано. Поэтому накануне праздника проходит всенародный хашар, по всей республике приводят в порядок улицы, сажают цветы и деревья, благоустраивают священные места поклонения.

С раннего утра звуки карнаев и сурнаев, дойры и ногоры оповещают о наступлении Навруза и приглашают людей на праздничные гуляния. Проводимые в дни Навруза национальные спортивные игры, как кураш, улак-купкари, перетягивание каната, скачки, стрельба из лука, дарят всем особое удовольствие и приподнятое настроение. Эти игры издревле являлись неотъемлемой частью образа жизни наших предков, имели важное значение для физической закалки молодого поколения, укрепления его здоровья, силы воли, формирования в нем таких благородных качеств, как честь и достоинство, честность, мужество, патриотизм. Эти традиционные обычаи, переходящие из поколения в поколение, учат нас жить, черпая силу и энергию из родной земли, и играют важную роль в воспитании детей, формировании у них высоких духовных качеств.

«Пусть твоя победа будет честной», - благословляют почтенные аксакалы участников состязаний.

Обычай разжигать ритуальные костры, зажигать факелы и свечи сохранился в Узбекистане до наших дней. По традиции люди должны перепрыгнуть семь раз через один костер или через семь костров по одному разу. Чтобы очиститься от прошлогодних грехов, было принято также в последнюю ночь старого года обрызгивать друг друга водой и перепрыгивать через проточную воду.

С наступлением Навруза в праздничный вечер было принято подслушивать разговоры соседей через двери или окна, и в зависимости от услышанного приятного (или неприятного) разговора определить, насколько наступающий год будет удачен. Очень много в этот праздник зависит, согласно народным поверьям, от того, кто первым переступит порог дома. Первый гость в новый год должен обладать хорошим характером, чувством юмора, добрым именем и репутацией, но главное — иметь «счастливую ногу», то есть приносить удачу.

За праздничным столом в этот день собираются все члены семьи. В обязательном порядке на столе должны присутствовать магические предметы и продукты, которые символизируют свет, обилие, непорочность, счастье и плодородие. Ни один праздничный стол в Узбекистане не обходится без ритуального лакомства сумаляк (солодовая халва) – ее варят из сока пророщенных зерен пшеницы с добавлением сахара и муки. В Узбекистане обязательны также кук-самса (самса с зеленью), кук-манты (манты с зеленью), кук-чучвара (пельмени с зеленью). Это естественно, так как организм человека ослаблен после зимы и ему нужно больше витаминов и питательных веществ.

Зеркало и свечи на стол ставят по числу членов семьи. Кстати, свечи должны догорать сами – их нельзя гасить. На стол обязательно подают также домашний хлеб, рыбу, сыр, молоко, яйца, крашенные в зеленый цвет (цвет весны), миндаль, орехи, сосуд с водой, в который кладется зеленый лист. Хозяин гостям, пришедшим на праздник, протягивает блюдо с едва проросшим зерном - его поедание символизирует приобщение к возрождению всего живого.

Музыка также несет особое значение, и во многих странах, где отмечается Навруз, есть свои традиционные народные песни для этого фестиваля. Наврузские песни в Узбекистане исполняются традиционными певцами и сказителями, такие как бахши, шоир и достончи.

В преддверье весеннего праздника Равшан Назаров выразил теплые пожелания народу Казахстана: «В Узбекистане говорят: «Навруз байрами кутлуг булсин!», в Казахстане – «Наурыз мейрамы құтты болсын!». Сердечно поздравляю вас с Наврузом – этим праздником Весны, Солнца, Радости и Возрождения! Желаю Вам всего самого светлого, доброго и радостного!»



