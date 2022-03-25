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    Равшан Назаров: Казахстан демонстрирует эволюционное движение к последовательной демократизации

    25 Марта 2022, 16:16

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Послание Президента Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», широко обсуждаемое в казахстанских и мировых СМИ, получает новые отклики со стороны представителей зарубежного экспертного сообщества. Своим мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился узбекистанский политолог, эксперт Международного института Центральной Азии, кандидат философских наук Равшан Назаров.

    «Как профессиональный эксперт, всегда внимательно следящий за процессами, происходящими в Казахстане, и как давний и искренний друг Казахстана, хотел бы отметить, что Послание Президента Токаева – основополагающий программный документ, появившийся исключительно вовремя. Импонируют его четкая структурированность и конкретность, сочетающиеся с масштабностью и комплексностью охвата проблемных зон и стратегических направлений дальнейшего поступательного движения страны. Основной принцип новой политической системы - «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» демонстрирует эволюционное движение Казахстана к последовательной демократизации. Среди намеченных последовательных мер главными, на мой взгляд, выступают следующие: отказ от сверхцентрализации власти и «суперпрезидентской» системы управления; борьба с непотизмом, кумовством, коррупцией, отрицательной селекцией кадров; новый формат представительной власти; развитие многопартийности; усовершенствование и модернизация избирательной системы. Все эти меры ярко подчеркивают демократический настрой заявленных политических реформ», - сказал Равшан Назаров.

    По его словам, Послание Президента РК вызвало большой резонанс как в Казахстане, так и во всем мировом сообществе, включая ближайших соседей. Узбекистан и Казахстан являются дружественными и союзными государствами, объединенными вековыми историко-культурными, этнолингвистическими, духовными, социально-экономическими связями.

    «Так что и для руководителей, и для народов, и для экспертных сообществ обоих государств чрезвычайно важны те серьёзные шаги, которые планируется реализовать в Казахстане. Тем более, что многие стратегии и идеи уважаемого Касым-Жомарта Токаева по модернизации Казахстана пересекаются с теми планами реформирования, которые в настоящее время активно реализуются в Узбекистане. Так что нам есть чем дружески делиться, обмениваться опытом. Остается только пожелать дружественному и братскому Казахстану скорейшей практической реализации намеченных грандиозных планов!» - резюмировал Равшан Назаров.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Послание Президента РК-2022
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