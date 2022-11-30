Равный доступ к стоянке в аэропорту столицы будет обеспечен официальным такси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичная Ассоциация транспортников неоднократно поднимала вопрос отсутствия равного доступа для официальных такси к стоянке в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Недавно в результате трехсторонних встреч с руководством аэропорта достигнута предварительная договоренность о решении этого вопроса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичной Палаты предпринимателей.

Обращение Ассоциации и предложения по изменению ситуации были обсуждены сначала на площадке Палаты предпринимателей г. Астаны под председательством директора Палаты Бейсена Жолболдиева, а затем состоялась встреча с председателем правления Международного аэропорта Даулетом Хамзиным.

Так, председатель Ассоциации транспортников г. Астаны Медет Курманов рассказал, что с июня 2020 года Международный аэропорт проводит торги на право аренды машиномест для организации перевозки пассажиров и багажа по первой линии, предназначенной для автомобилей всех перевозчиков такси. С тех пор к стоянке аэропорта имеют доступ автомобили такси только одного перевозчика, так как другим перевозчикам с небольшим подвижным парком эти места выкупать невыгодно.

«Согласно Закону об автомобильном транспорте (ст.26, пункты 3 и 5) организация перевозки пассажиров и багажа относится к компетенции акимата города Астаны, в том числе стоянки такси в аэропорту. Учитывая технологический процесс обслуживания пассажиров, любой освобождающийся автомобиль такси должен использовать стоянку такси в аэропорту в ожидании пребывающих рейсов, с целью утилизации времени простоев, рационального использования подвижного парка, снижения стоимости услуг такси. Тем не менее от членов Ассоциации, а также таксомоторных компаний, которые стали официальными перевозчиками, поступают жалобы об ограничении доступа заезда на стоянку такси», – сообщил Медет Курманов.

Они предлагают разрешить аэропорту заезд на вторую линию в автоматическом режиме для автомобилей такси, список которых будет сформирован из числа официальных перевозчиков и согласован с акиматом города Астаны.

«Есть шлагбаум, есть камера, есть список. Нужна простая интеграция. Автомобиль подъезжает, считывается его номер, он проезжает и сразу же оплачивает въезд. Для оплаты можно подключить платежную систему. Стоимость заезда – вопрос обсуждаемый, его можно решить», – говорит Медет Курманов.

По его словам, в свое время уже вносили это предложение руководству аэропорта, однако, тогда оно его не поддержало, разделило первую линию на лоты и разыграло их через торги.

«Это неправильно с точки зрения, что некоторые компании уходят с рынка, другие только создаются, но они уже не смогут пользоваться этой стоянкой. Почему сейчас мы снова поднимаем этот вопрос, потому что в декабре аэропорт, по нашей информации, снова хочет провести аукцион», – сказал Медет Курманов.

По его информации, сейчас в столице зарегистрирован 31 официальный перевозчик такси с автопарком порядка 1 тыс. автомобилей.

«Астана – это столица Казахстана, понятно, что аэропорт – это стратегический объект. Но необходимо дать доступ всем перевозчикам такси для того, чтобы обеспечить комфорт пассажирам и урегулировать ценообразование. Сейчас, вы знаете, цену устанавливают по собственному желанию. Этот вопрос надо проработать. Это имидж нашей страны и бизнес-климат нашего города», - сказал Бейсен Жолболдиев.

В целом по результатам двух встреч руководство аэропорта выразило готовность рассмотреть предложения Ассоциации, достигнута договоренность о разработке механизма взаимодействия официальных перевозчиков с аэропортом силами транспортников.

«Считаю, что переговоры прошли успешно. Фактически убран еще один барьер, который препятствовал предпринимательской деятельности», - резюмировал директор Палаты предпринимателей г. Астаны.



