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    Рауан Кенжеханулы избран президентом международного общества «Қазақ тілі»

    21 Июля 2023, 11:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новым президентом международного общества «Қазақ тілі» избран Рауан Кенжеханулы. Занимавший до этого должность главы организации Берик Абдигалиулы оставил свой пост в связи с работой на госслужбе. Сейчас он является акимом Улытауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кандидатура Рауана Кенжеханулы была выдвинута во время проведения внеочередного съезда международного общества «Қазақ тілі». За него проголосовали большинство делегатов по всему Казахстану.

    По предложению делегатов съезда обновлен состав центрального совета и правления общества, куда вошли министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, председатель правления республиканской газеты «Егемен Қазақстан» Дихан Камзабекулы, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, предприниматель-меценат Дулат Тастекеев.

    За последние два года, по данным пресс-службы, при содействии объединения была издана книга о трагических декабрьских событиях 1986 года «Желтоқсан», подготовлено к печати издание «Народные восстания в Казахстане в 1920–1930-е годы. Монография в документах». При спонсорском участии компании «Алтын қыран» на казахский язык был переведен интерфейс популярного музыкального сервиса Spotify. Для защиты прав казахоязычных потребителей запущен проект «Көрнекі», который направлен на соблюдение предприятиями языкового законодательства.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Культура Назначения Казахский язык
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