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    Ратифицировано Соглашение с ОАЭ о предоставлении земельных участков для нужд посольств

    30 Декабря 2020, 20:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан ратифицировал Соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков для нужд посольств двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе Абу Даби для нужд Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах и Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Президент Казахстана Акорда
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