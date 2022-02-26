Расул Жумалы о «Новом Казахстане»: Если мы будем действовать по-старому, мы опять зайдем в тупик

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На прошедшем 11 января текущего года пленарном заседании Мажилиса Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой построения «Нового Казахстана». О содержании концепции «Нового Казахстана», о том, какие будут проведены политические реформы, о кадровых перестановках, о борьбе с терроризмом и радикализмом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал политолог Расул Жумалы.

– Расул Берекетулы, хотелось бы начать нашу беседу с идеи Главы государства о построении «Нового Казахстана». Как будет проходить этот процесс и какими должны быть основные задачи?

– Прежде всего, нужно остановиться на самом понятии «Нового Казахстана» – почему оно возникло. Прежняя политическая система нашей страны устарела. Каждый член общества достаточно понимает, в чем причины «Трагического января». Вопросы, которые стали первоначальной причиной выхода людей на протест, на мирное шествие, не решались годами. Это социальное неравенство, неравное распределение богатства страны, коррупция, рост цен, безработица, нерешенные молодежные вопросы. Нерешенность этих застарелых проблем во многих случаях упирается в политическую систему. Народ не может в достаточной степени контролировать власть, которая закрыта, не считается с обществом, не может доказать обществу свою нужность. Поэтому, власть и не может влиять на население.

Вот, вкупе все эти обстоятельства привели к большим ошибкам, завели в тупик. Поэтому, чтобы не допускать такого в дальнейшем, нужно понять причины этих трудностей. Нужно бороться не с последствиями, а с причинами. Кроме того, в дальнейшем нашему обществу продолжать так жить. Если мы будем жить-по старому, мы снова зайдем в тупик. Вот, в чем причина появления идеи «Нового Казахстана».

В моем понимании «Новый Казахстан» – государство, в котором сформировались следующие предпосылки: власть открыта и народ может ее контролировать; установились соответствующие демократические институты; есть независимые политические партии, независимая пресса, независимый суд, справедливые выборы. И это также цель построения «Нового Казахстана». Сейчас Президент, похоже, действительно занялся этим вопросом. В действительности, руководство понимает, что нужно менять ситуацию. Нужно вернуть доверие народа. Где гарантия, что такие волнения, такое кровопролитие, как в январе, не повторится? По-моему, это очень актуальный вопрос. Поэтому, сейчас, когда прошло полтора месяца, мы видим первые шаги. Работа ведется. Вообще, эти реформы Касым-Жомарт Токаев объявил сразу, когда пришел к власти, и даже начал их. Если помните, был принят ряд законов, направленных на политические реформы. Президент и сам старался быть максимально открытым. Есть и принцип «слышащего государства». Он создал Национальный совет общественного доверия, часто общался с прессой. Но, как видите, этих мер оказалось недостаточно. В политике благие начинания быстро не идут, для этого нужно время. Сколько у нас вопросов, связанных с таможней, в том числе на Кордае. Однако, проблемы, которые не решались 30 лет, нельзя решить за один-два месяца и даже за один-два года. Конечно, народ устал, общество устало, но нам ничего не остается, кроме как набраться терпения и ждать.

Кроме того, нельзя сидеть и думать, как власть при этом обновлении нас облагодетельствует. Напротив, общество должно быть и само в этом заинтересовано, должно в этом участвовать. Критиковать легко, а вот совершать реальные дела трудно. И все же – это путь цивилизованного развития. Активные граждане должны создавать свои политические группы, выдвигаться на выборах.

Сейчас предоставлен ряд законодательных облегчений. В частности, это легкость при регистрации, при сборе подписей. Политика – площадка для диалога. Есть концепция «слышащего государства» и мы видим власть, которая готова прислушаться. Например, совсем недавно уменьшили на 50% утилизационный сбор, о котором столько говорилось. Также цена на газ, вызвавшая недовольство населения, уменьшена до 50-60 тенге до 2024 года. Это тоже показатель того, что власть прислушивается к требованиям общества.

– Глава государства недавно в интервью на отечественном телеканале сообщил, что в ближайшее время в нашей стране будут политические реформы. Также он отметил, что в середине марта выступит с обращением к народу. Как Вы считаете, какие вопросы будут затронуты в этом обращении? Каким проблемам отдает приоритет наш Президент?

– Вообще-то, трудно сказать точно, о чем он будет говорить. Но, общее направление известно. Это – «Новый Казахстан». Нельзя жить по-старому, нужно обновляться. А это означает, что экономика и политика должны развиваться параллельно.

То же следует сказать о духовности. При решении социальных вопросов, как записано в Конституции, на первом месте должна быть жизнь человека, его благосостояние, его интересы. Токаев руководит уже два с половиной года. Поэтапно проводились политические реформы, принято более десяти законов. Среди них законы, касающиеся мирных собраний, политических партий, избирательного процесса, самоуправления. В результате, люди стали открыто высказывать свои требования, например, в 2021 году количество митингов и шествий увеличилось, по сравнению с предыдущим годом, в 10 раз. Все это говорит о том, что работа ведется в правильном направлении.

На мой взгляд, в обращении Президента, наряду с социально-экономическими вопросами, будет идти речь о продолжении политических реформ. В том числе, расширение механизмов местного самоуправления, и есть также ряд проблем, касающихся сельских акимов, акимов районов и акимов областей. Нельзя также считать, что в этом нет скрытых опасностей. Это не такой вопрос, чтобы решить его сходу. И здесь мы можем зайти в тупик, если не будем совершать грамотных шагов. Все эти вопросы должны решаться без спешки, взвешенно.

– После январских событий во власти происходят изменения. Считаете ли Вы, что это связано с идеей Президента о «Новом Казахстане»?

– Думаю, что во власть, в управление нужно привлекать побольше молодежи. По данным статистики, у нас средний возраст членов Правительства 50 лет. В странах Европы этот показатель – 35-40 лет. Судя по этому, исполнительную власть, конечно, нужно омолаживать. Считаю, что этот вывод необязательно доказывать. Гражданин достигает зрелости, набирается опыта и упорства, примерно, к 25-40 годам. Поэтому, нужно привлекать молодежь. В целом, сегодня у нас кадровый вопрос стоит на первом месте.

Политические реформы, управление селом, решение социальных вопросов – все это упирается в то, кто будет исполнять все эти законы. Мы видим, что в нас в конституционном законодательстве предусмотрены хорошие механизмы. Но у нас возникают проблемы при их применении. Как говорил Глава государства, кадровые перестановки – это не эксперимент. За этими действиями стоят интересы миллионов людей. Здесь совершенно недопустимы необдуманные, поспешные решения. Если сейчас проводить эту работу грубо, мы можем застопорить систему государственного управления. Касым-Жомарт Токаев говорил, что «мы можем проводить любые реформы, но не в ущерб своим исконным ценностям».

Мы должны проводить реформы не в ущерб независимости, благополучию страны, территориальной целостности. Кадровые вопросы будут решены. Для этого предусмотрены различные механизмы. В том числе, есть Президентский кадровый резерв. Однако, следует отметить, что во всех сферах должна быть конкуренция. Это касается и конкуренции между компаниями в экономике. Судьба Казахстана никому не интересна, кроме Казахстана. Нельзя всего ожидать от власти, мы и сами должны стараться, должны действовать. Пришло время прямо понимать слова «Не что мне даст государство, а что я дам государству».

– Недавние январские события показали, что в нашей стране нужно усиливать меры против терроризма и экстремизма. Как, на Ваш взгляд, должна вестись борьба с терроризмом и радикализмом в Казахстане?

– Да, это верно, январские события показали необходимость таких мер. С самого начала митинги были мирными. Но, затем деструктивные силы приложили усилия к тому, чтобы мирные митинги перешли в кровопролитие. До сих пор многие задаются вопросом, откуда взялись 20 тысяч иностранцев.

На мой взгляд, эти люди не приехали из-за рубежа. Сколько людей участвовало в беспорядках, в действительности – покажет следствие. Но я думаю, что большинство из них жили среди нас. Разговоры на эту тему слышали многие. В 2010-2016 годах было много террористических актов. О том, как справиться с ними и ранее говорили с тревогой эксперты, политологи, религиоведы. Нужно называть вещи своими именами. Чтобы решить любую проблему, нужно, прежде всего, признать, что проблема есть. А у нас до сих пор, когда речь идет об экстремизме и радикализме, не хватает политической воли. Давайте, признаем, что у нас есть такая угроза. Антитеррористическая, антиэкстремистская работа у нас ведется. Но, в большинстве случаев, поверхностно. Здесь тоже нужны грамотные и компетентные кадры.

Также следует учесть опыт Узбекистана и, думаю, что нам нужно законодательно запретить радикальные течения. Узбеки решили этот вопрос в конце 90-х годов, невзирая на усиленную критику. Благодаря этому, они избавились от значительных неприятностей. Конечно, и у нас есть запрещенные организации. И все же, в некоторых случаях у нас и сейчас ситуация опасная. Поэтому, я считаю, что пришло время сделать политический выбор. Но, действовать нужно не только запретами – запрещая, нужно предлагать альтернативу. Альтернатива – это наш традиционный Ислам. Почему наша молодежь не идет путем Шакарима, Абая, аль-Фараби, Яссауи? Проводилась экспертиза в отношении граждан, совершивших экстремистские преступления. Выяснилось, что большая часть этих людей – молодежь, не знающая казахских традиций. То есть, у них слаб внутренний стержень. Такие легче других поддаются влиянию экстремистской идеологии. Это доказанный факт. Если молодой человек знает казахский язык, свою историю, своих предков, у него есть возможность не поддаваться на провокации. Вот, что я считаю альтернативой.

– Январские события еще будут тщательно изучены и проанализированы специалистами. Какой урок мы получили в январе? Что мы должны делать, чтобы такое не повторилось?

– Думаю, что после январских событий многие люди поняли, что политика – вещь сложная. Поняли, что в политике нет места романтическим представлениям – вот, захотели и создали процветающее общество. Многие были потрясены теми событиями. Теперь они приходят в себя. Прошло уже полтора месяца. Причины событий всем известны. От нас требуется политическая грамотность, гражданская ответственность. Думаю, что главная причина – в накопившихся за 30 лет проблемах. До сих пор у нашего общества возможности для повышения политической грамотности, политической культуры были очень ограниченными. Конечно, хотя и с запозданием, мы должны начать эту работу. Я имею в виду, прежде всего, давать людям достоверную информацию. Чтобы каждую новость, каждый вывод граждане, особенно молодежь, могли оценивать критически. Для этого должна вестись хорошая разъяснительная работа. Особенно, со стороны власти. Сам Президент уже начал работать в этом направлении. Мы это поняли, послушав его интервью. Глава государства дает основательные ответы на самые острые и актуальные вопросы, возникающие у людей. На мой взгляд, и другие представители власти должны поступать так же.