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    Расул Медетов: Консультативно-совещательные органы – генераторы антикоррупционных инициатив

    16 Октября 2020, 13:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Консультативно-совещательные органы из числа представителей общественности являются основными генераторами антикоррупционных инициатив. Об этом сообщил на онлайн-брифинге директор Департамента партнерства Агентства по противодействию коррупции РК Расул Медетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В свете построения гражданского общества путем сокращения дистанции между обществом и государством, максимальной открытости госаппарата перед населением, важную роль приобрел впервые созданный в начале этого года Общественный совет при Агентстве. Совет сформирован из авторитетных и уважаемых общественных деятелей, обладающих большим профессиональным и жизненным опытом. Членами Совета также дана экспертная оценка разработанным Агентством НПА, в том числе: по вопросам проведения научной антикоррупционной экспертизы; назначению и осуществлению пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам, проходившим службу в антикоррупционной службе; правил проведения внешнего анализа коррупционных рисков», – сказал Р.Медетов.

    По его словам, Агентство сегодня признано обществом, как наиболее открытый госорган, обеспечивающий конструктивной диалог с населением в рамках реализации провозглашенной Главой государства концепции «Слышащего государства».

    «Синергия усилий общественности и Антикора была услышана и замечена на самом высоком уровне, в результате чего Главой государства поддержана инициатива о разработке и принятии Закона «Об общественном контроле». С его принятием начнется новый этап качественных социально-экономических изменений за счет прозрачности, подконтрольности, подотчетности государства обществу», – сказал Р.Медет.

    Директор департамента также отметил, что Агентство активно ведет комплексную работу по обеспечению открытости и прозрачности государственных органов. На сегодняшний день созданные при Агентстве консультативно-совещательные органы из числа представителей общественности являются основными генераторами антикоррупционных инициатив. К числу этих инициатив относится «Интерактивная карта открытых бюджетов» – проект, направленный на общественное участие в управлении государством посредством обеспечения доступа граждан к процессу формирования и расходования бюджета.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Коррупция Общество
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