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    Растут случаи тепловых ударов в Таразе

    20 Июня 2023, 22:37

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жара более 40 градусов в Жамбылской области приводит к увеличению вызовов «скорой медицинской помощи», у жителей обостряются сердечные и гипертонические заболевания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Жамбылской областной станции скорой медицинской помощи, с 1 по 19 июня зарегистрировано семь вызовов по поводу тепловых ударов, из них двое - дети. При этом один пострадавший госпитализирован в стационар.

    В данное время по Таразу работают на выездах 42 медицинские бригады, в том числе реанимационная, интенсивной терапии, педиатрические, психоневрологическая и остальные линейные бригады. Увеличилась нагрузка на кардиологические бригады.

    Как отметили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, при наличии симптомов солнечного удара, а это повышение температуры и артериального давления, головные боли, слабость и тошнота, больного следует сразу же увести в прохладное помещение и наложить влажные прохладные салфетки для снижения температуры. Необходимо давать прохладную воду каждые 2 - 3 часа для восстановления водного баланса. В случае потери сознания, головокружения необходимо срочно вызывать скорую помощь.

    Врачи советуют во время жаркой погоды не находиться под прямыми лучами солнца с 11:00 по 16:00 часов. Надевать легкую одежду из натуральных тканей светлых тонов, обязательно носить головной убор. Необходимо пить больше воды, избегая сладких газированных напитков, алкоголя и кофеина, которые быстро обезвоживают организм. Людям с хроническими заболеваниями, детям, беременным и пожилым людям нужно беречь себя больше остальных.

    Как прогнозируют метеорологи, жаркая сухая погода +40 и более градусов в жамбылском регионе сохранится в ближайшие два месяца.

    Автор:

    Галина Скрипник

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