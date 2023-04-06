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    Расторгать договоры с невыполняющими обязательства подрядчиками поручил аким СКО

    6 Апреля 2023, 23:49

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на аппаратном совещании поручил расторгать договоры и включать в реестр недобросовестных подрядчиков, которые не исполнят взятых на себя обязательств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы главы региона, жесткие меры в первую очередь коснутся тех, кто будет заниматься ремонтом дорог и водоснабжением.

    В этом году в регионе планируют отремонтировать около 650 км дорог. Айдарбек Сапаров поручил завершить конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы и технадзор до 1-го мая. На особом контроле - своевременное освоение выделенных средств, работа экспертов технадзора на предмет постоянного нахождения на объектах, реализация проектов по графику.

    «При невыполнении подрядчиками своих обязательств нужно принять меры по расторжению договоров с включением в реестр недобросовестных поставщиков. Усилить работу по передаче объектов водоснабжения в доверительное управление. Акиму Петропавловска - обеспечить своевременную разработку проектно-сметной документации на реконструкцию магистральных сетей и водоводов», - сказал Айдарбек Сапаров.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Строительство
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