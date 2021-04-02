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    Растлитель малолетних из Аксу будет сидеть пожизненно

    2 Апреля 2021, 21:39

    АКСУ. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области оставили без изменений приговор педофилу из Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    «Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда от 1 апреля 2021 года приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам оставлен без изменения», - сообщила руководитель пресс-службы областного суда Маржан Курмангалиева.

    Напомним, ранее суд присяжных пожизненно лишил свободы 53-летнего педофила из Аксу. Кроме того, суд вынес решение о взыскании морального и материального ущерба в пользу потерпевших. Отметим, в Павлодарской области с начала 2000-х Фемида впервые приговорила подсудимого к пожизненному сроку.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Суды Судебный процесс
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