Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Растет интерес зарубежных СМИ к Казахстану

    4 Августа 2023, 13:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 70 журналистов из 40 стран подали заявки на участие в 8-м ежегодном конкурсе «Казахстан глазами зарубежных СМИ», который проводит Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с Kazakh Tourism, Клубом главных редакторов и Секретариатом СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД.

    Журналисты и блогеры пяти континентов представили свои творческие работы в различных форматах, включая статьи в печатных и электронных изданиях, популярных интернет-платформах, блогах и подкастах на различные темы, в том числе международные отношения, история, культура, туризм, образование, инвестиционный потенциал, национальная кухня и другие.

    Члены жюри, в которое вошли заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, Президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай, председатель правления Kazakh Tourism Талгат Аманбаев и эксперт в военно-политическом измерении СВМДА, Посол Дулат Куанышев, подвели итоги конкурса.

    Победителями конкурса по разным регионам мира и номинациям стали 8 иностранных авторов:

    От региона Северной и Южной Америки лучшей признана серия подкастов Canada Eurasia Chamber of Commerce (CECC) о высшем образовании в Казахстане, трансформации горнодобывающей промышленности Казахстана и о том, что делает страну привлекательной для иностранных инвесторов.

    Среди европейских стран наиболее примечательной была признана заявка испанского журналиста Хосе Пуглиси. Он представил статью, посвященную укреплению позиции Казахстана на мировой арене, опубликованную в издании Periodista Digital, которое читают не только на Иберийском полуострове, но и в странах Латинской Америки.

    В номинации «СНГ и Евразия» лучшей стала серия статей журналиста Uzdaily.uz Аскара Якубова на тему сотрудничества Узбекистана и Казахстана.

    По Азиатско-Тихоокеанскому региону отмечена серия работ репортера национального радио «The Voice of Vietnam» Нгуен Фан Хыонг Суан, на темы истории Казахстана и развития двустороннего сотрудничества.

    Среди работ журналистов из стран Ближнего Востока и Африки жюри высоко оценило серию статей эфиопского репортера Госай Фейисса Натейи. Важным фактором, повлиявшим на решение конкурсной комиссии, стало то, что в Аддис-Абебе расположена штаб-квартира Союза африканских государств, объединяющая 54 страны континента.

    В номинации от «Kazakh Tourism» выиграл итальянский тревел-блогер Филиппо Тенти, предоставивший документальный фильм о культуре и туристических местах Казахстана «Мир глазами Оверленд». Данный фильм был показан на главном телевидении Италии «RAI» в январе 2023 года.

    В этом году впервые была введена отдельная номинация от СВМДА, по случаю председательства Казахстана в этой организации. Жюри решило присудить победу двум журналистам – редактору международного отдела «Bernama» Равичандрану Раджаманикаму из Малайзии за его статью «Kazakhstan's Unwavering Commitment In Promoting International Peace, Security», а также Наргиз Мамедовой за статью «СВМДА: Новая Азия в новом мире - взгляд из Азербайджана».

    Как упоминалось ранее, победители конкурса получат уникальную возможность принять участие в организованной поездке в Казахстан с посещением городов Астана, Алматы и Восточно-Казахстанской области в августе текущего года.

    Ежегодный конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ», стартовавший в 2014 году, нацелен на активное продвижение интереса зарубежной общественности к актуальным тенденциям развития нашей страны, популяризацию ее богатого природного и культурного наследия, а также раскрытие её потенциала для привлечения иностранных инвесторов и туристов со всего мира.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    СМИ Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Отношения Казахстана c ОБСЕ и строительство первой АЭС: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Укрепление сотрудничества с ООН обсудили в Алматы
    Останки погибших в годы ВОВ воинов-казахстанцев переданы в Москве для захоронения на Родине
    Военная делегация Султаната Оман впервые прибыла в Астану
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области