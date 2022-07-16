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    Растет число заболевших COVID-19 в Жамбылской области

    16 Июля 2022, 03:33

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Санитарно-эпидемиологическая ситуация в жамбылском регионе вызывает обеспокоенность местных властей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев, за прошедшие сутки зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции в трех районах и городе Таразе.

    «Согласно мониторингу, на 15 июля 2022 года на территории области рост числа заболевших коронавирусной инфекцией за сутки составил 0,2 %, - сообщил спикер. - Накануне было зафиксировано 23 случая COVID-19, суточный прирост составлял 0,08 %. Что касается пневмонии, то заболевших не зарегистрировано. Наибольшее число заболевших коронавирусом – в Таразе – 40 человек. В Байзакском районе десять, в Жамбылском один, это самые близлежащие районы к Таразу. Всплеск ковида в Шуском районе (девять человек), что объясняется тем обстоятельством, что это крупный транспортный узел. В остальных семи районах области заболеваний не зарегистрировано».

    В целом с начала пандемии в Жамбылской области зарегистрирован 27 071 случай COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 2 352, а также 8 661 случаев пневмонии, показатель на 100 тыс. населения 752,4. Выздоровели 26 486 пациентов.

    Более всего заболевших за эти два с лишним года пандемии было в Таразе – 15 тыс. 732. Затем следуют Кордайский район – 2 тыс. 318, а также близлежащие к Таразу Байзакский (1 тыс. 929) и Жамбылский (1 тыс. 203) районы. Кроме того, из числа призывников дислоцирующихся в жамбылском регионе военных частей регионального командования «Юг» зарегистрировано 125 случаев COVID-19, из числа жителей других областей Казахстана – 122.

    По словам руководителя облуправления здравоохранения Асета Калиева, в инфекционном стационаре на 75 коек на сегодняшний день задействовано 37 койко-мест, заполняемость 56 %.

    «Заполняемость реанимационных коек составляет 22 %. Имеется возможность дополнительно развернуть 2 тыс. 760 койко-мест, в том числе 276 – в реанимации», - пояснил спикер.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Здравоохранение Регионы Коронавирус в РК
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