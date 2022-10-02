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    Растет число погибших при урагане «Иэн» в США

    2 Октября 2022, 13:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В результате урагана «Иэн» погибли не менее 77 человек. Местные власти опасаются, что количество жертв еще может возрасти. В ряде районов на юго-восточном побережье США отсутствует электроснабжение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Не менее 77 человек погибли в результате урагана «Иэн», сообщает в субботу, 1 октября, телеканал NBC. Стихия обрушилась на юго-восточное побережье США со скоростью 240 километров в час и вызвала катастрофические разрушения.

    Поскольку спасательные работы все еще продолжаются, число жертв может возрасти, опасаются местные власти. По словам губернатора Флориды Рона ДеСантиса, в штате было проведено более тысячи спасательных операций с начала шторма 28 сентября.

    Ураган «Иэн» стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий, когда-либо происходивших в США. Шторм вызвал крупное наводнение, оставив после себя массовые разрушения. Многие районы на юго-восточном побережье США до сих пор отрезаны от электричества, местные жители остались также без сотовой связи, до некоторых регионов все еще не могут добраться спасатели.

    В то же время «Иэн» постепенно ослабевает. По данным Национального центра ураганов, к 1 октября максимальная скорость порывов ветра составляла примерно 56 км/ч.

    Ранее сообщалось, что жителей Флориды эвакуируют из-за урагана.


    Фото: dw.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия США Погода Мировые новости
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