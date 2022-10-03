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    Растет число госпитализированных с ОРВИ в Алматинской области

    3 Октября 2022, 20:04

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - За эпидемический сезон 2021-2022 годов по Алматинской области зарегистрировано 20 025 случаев ОРВИ, по сравнению с прошлым сезоном отмечается снижение заболеваемости на 15%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как уточнили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, основную долю заболевших составили дети до 14 лет – 46,8%, дети до года - 6,9%, беременные - 2,7%. Случаи гриппа не зарегистрированы.

    «Госпитализировано с диагнозом ОРВИ 936 больных (4,67%), в сравнении с прошлым сезоном наблюдается рост госпитализированных лиц (3,86%)», - отметили в пресс-службе ДСЭК.

    В ведомстве отметили, что источником инфекции является больной человек в разгар болезни, особенно в первые 2–3 дня от начала заболевания. Оно начинается остро, часто сопровождается ознобом, а клинические симптомы развиваются очень быстро. Температура тела достигает 39-40 градусов уже в первые 24-36 часов. Появляется головная боль, боль в мышцах и суставах, сухой болезненный кашель и заложенность носа. Некоторые больные жалуются на боли в горле, затрудненное учащенное дыхание, конъюнктивит и желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея).

    Ранее сообщалось, что в Жетысуской области ежегодно регистрируется до 20 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, основная доля приходится на детей до 14 лет и составляет 50-60% от общего числа заболевших.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение
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