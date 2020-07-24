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    Растениеводы могут застраховать поля от дождей

    24 Июля 2020, 10:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства продолжает работу по оказанию операторских услуг страхования в сфере АПК. В настоящее время идет работа по заключению договоров страхования посевов от дождей, передает МИА «Казинформ».

    Растениеводы могут заключить договоры страхования от переизбытка влаги в почве до 1 августа 2020 года на сайте qoldau.kz . При этом период страховой защиты продлится с 15 августа по 15 октября 2020 года. Страхованию подлежат зерновые (пшеница, ячмень, овёс) и масличные (подсолнечник, кукуруза, рапс, лён) культуры.

    Сельхозтоваропроизводители, заключающие договоры страхования, получают субсидирование части страховых премий в размере 50 %. Тем самым стоимость страхования для фермеров удешевляется.

    В личном кабинете фермеру необходимо указать свои поля, определить страховую компанию, заключить договор страхования и оплатить часть страховой премии, а страховая компания, в свою очередь, подаст заявку на субсидирование.

    При наступлении страхового случая в личный кабинет сельхозтоваропроизводителя поступит уведомление, и с помощью электронной цифровой подписи он должен подписать заявление на выплату. Здесь же он может увидеть сумму, подлежащую к выплате. После этого на его счет перечисляются страховые выплаты.

    - Максимальная страховая выплата составляет до 20% от страховой стоимости, - отмечает управляющий директор АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Аскар Калиев. - К примеру, фермер застраховал 1000 гектаров, при норме затрат 30 000 тенге на один гектар. При заключении договора страхования страховая премия составит 729 тыс тенге (1000 га * 30000 тг * 2,43 % страховой тариф), 364,5 тыс из них оплачивает государство в виде субсидий. При наступлении страхового случая фермер получит страховую выплату в размере 6 млн тенге (1000*30000*20%).

    По вопросам страхования необходимо обращаться в Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, Телефон для справок: 8 800 080 3505. Подробности – на сайте http://fagri.kz.

    Напомним, что с 2020 года страхование в сфере агропромышленного комплекса осуществляется на добровольной основе. Страховые продукты охватывают риски, основанные на недостатке и избытке влаги в почве.

    Так, 57 сельхозтоваропроизводетелей, застраховавших посевы от недостатка влаги, получили субсидирование на общую сумму 82 млн тенге. В результате страховых случаев, предусмотренных заключенными договорами, страховые компании осуществили выплаты на 384 млн тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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