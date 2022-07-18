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    Рассыпались 4 тонны арбузов при массовом ДТП в Шымкенте

    18 Июля 2022, 00:42

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 4 тонны арбузов рассыпались из-за массового ДТП в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

    Массовое ДТП произошло на пересечении улиц Жиделибайсын и Шардара.

    Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, в одитель автомобиля марки «Хова» при загорании красного цвета светофора не справился с управлением и совершил столкновение с 7 автомобилями.

    В результате аварии нет человеческих жертв, причинен только материальный ущерб.

    В отношении водителя «Хова», совершившего ДТП, составлен протокол по ч. 2 ст. 610 КоАП «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».⠀

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ДТП Видео МВД РК Шымкент
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