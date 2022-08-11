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    • Рассылку о покупке Великобританией казахстанской военной техники назвали фейком

    11 Августа 2022 12:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК опровергло информацию в социальных сетях о якобы закупе Великобританией казахстанской военной техники для поставок на Украину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

    В социальных сетях распространяется сообщение, в котором сказано, что Великобритания закупает оружие у Казахстана для того, чтобы поставлять его на территорию Украины. Сделка якобы осуществляется при посредничестве компании «Техноэкспорт», а договор на сумму в $46 млн был заключен 16 июля 2022 года.

    Информацию прокомментировали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

    «Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан является уполномоченным органом в сфере экспортного контроля. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об экспортном контроле» экспорт и импорт вооружения, боеприпасов и военной техники осуществляется на основании лицензий, выдаваемых министерством.

    В 2021 году и за истекший период 2022 года компания «Техноэкспорт» за получением лицензии на экспорт вооружения, боеприпасов и военной техники в министерство не обращалась.

    Кроме того, в указанный период министерством лицензии на экспорт в Великобританию вооружения, боеприпасов и военной техники, а именно снаряды 122 мм (для гаубиц Д-20), снаряды 152 мм (для гаубиц Д-30), ракеты для БМ-21 «Град», БТР-4 (БТР-82А либо упрощенных модификаций) и боеприпасы 120 мм (для минометов и ПТРК «Конкурс») не выдавались.

    Экспорт вооружения и боеприпасов осуществляется только при наличии гарантийного обязательства страны импортера (Сертификат конечного пользователя или Международный импортный сертификат), предусматривающего обязательную норму, что страна импортер не будет реэкспортировать данное вооружение и боеприпасы без разрешения уполномоченного органа Республики Казахстан в сфере экспортного контроля. Разрешения на реэкспорт вышеуказанного вооружения и боеприпасов министерством не выдавались», - сообщили в ведомстве.
    #Общество #МИИР РК #Фейки
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