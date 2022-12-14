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Рассмотреть состояние каждой ТЭЦ поручил Премьер-Министр РК

14 Декабря 2022, 11:31
Рассмотреть состояние каждой ТЭЦ поручил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики комплексно рассмотреть состояние каждой ТЭЦ, в особенности тех, которые находятся в частной собственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству энергетики надо комплексно рассмотреть состояние каждой ТЭЦ. Особое внимание уделить тем объектам, которые находятся в частной собственности. Необходимо проработать вопрос финансирования их модернизации в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», а также обеспечить принятие правил новой тарифной политики», - сказал на заседании Правительства Премьер-Министр РК.

Алихан Смаилов также поручил проработать вопрос целесообразности строительства нефтеперерабатывающего завода в Улытауской области.

«С фондом «Самрук-Казына» следует ускорить конкурсные процедуры и подготовку подведения необходимой газовой инфраструктуры для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы», - отметил Премьер-Министр РК.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов предупредил акимов и министров, что за срыв срока и низкое качество исполнения будут незамедлительно приниматься кадровые решения.


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