Рассмотреть передачу утверждения тарифа на тепло и электричество просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рассмотреть вопрос передачи функции по утверждению тарифа на тепло и электричество на ТЭЦ в один государственный орган просят депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ценообразование на коммунальные услуги – это один из самых острых социальных вопросов в стране. Вопросы прозрачности тарифообразования на коммунальные услуги всегда на повестке дня», - заявил мажилисмен Александр Милютин, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на пленарном заседании палаты.

Народный избранник также отметил, что справедливому и прозрачному регулированию тарифообразования в сфере энергоснабжения препятствуют следующие факторы:

Во-первых, из трех составляющих тарифа на электроэнергию прозрачными являются только тарифы энергопередающих организаций и надбавки энергоснабжающих организаций. При этом тарифы энергопроизводящих организаций являются абсолютно непрозрачными. Их тарифы регулируются не антимонопольным органом, а министерством энергетики, и они не являются общедоступными. Поэтому при обсуждении тарифов на электроэнергию выпадает главное звено: отпускная цена производителя электроэнергии.

Во-вторых, в Казахстане имеет место перекладывание тарифов с одних услуг на другие.

К примеру, тарифы ТЭЦ, одновременно производящих тепловую и электрическую энергию, регулируются двумя государственными органами: на тепло - комитетом по регулированию естественных монополий, на электроэнергию – Министерством энергетики. Причем регулируются по разным методикам, в результате чего получается, что затраты ТЭЦ на производство тепла учитываются в тарифах на электроэнергию.

Это приводит к тому, что потребитель электроэнергии в отдаленном от этой ТЭЦ регионе (не получающей тепло от данной ТЭЦ) вынужден оплачивать затраты ТЭЦ, связанные с производством тепла, которую он не получает.

В-третьих, мнение о существовании в Казахстане конкурентного рынка электроэнергии, на наш взгляд, является ошибочным. Свидетельством тому является то, что почти весь объем производимого в стране электричества реализуется через двусторонние договоры между потребителями и станциями. Такая структура рынка, основанная на двусторонних договорах, помимо того, что свидетельствует об отсутствии конкуренции на рынке, усугубляет дефицит электроэнергии и обусловливает другие негативные моменты. Например, Согринская ТЭЦ, в ущерб реальному сектору экономики и населению, почти всю производимую электроэнергию поставляет собственной майнинговой криптоферме, да еще и получает при этом доходы от рынка мощности.

«Представляется, что в условиях отсутствия значительного профицита электрической энергии (по аналогии с другими товарными рынками) наличие конкурентного рынка просто невозможно. Поэтому все попытки развивать конкуренцию через централизованные торги представляются неэффективными. Более целесообразным, на наш взгляд, является отказ от идеи развития конкуренции на рынке электроэнергии и законодательное наделение единого закупщика, созданного в рамках исполнения 50-го шага Плана нации «100 конкретных шагов», функцией по обеспечению единого тарифа на станциях по всей стране», - добавил А. Милютин.

В связи с этим депутаты просят рассмотреть вопрос передачи функции по утверждению тарифа на тепло и электричество на ТЭЦ в один государственный орган, с определением прозрачного и справедливого механизма утверждения тарифов, обеспечивающего окупаемость затрат предприятий.