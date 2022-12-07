Рассмотреть каждую жалобу производителей на недоступность сырья поручил Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанские предприятия продолжают жаловаться на недоступность отечественного сырья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Главы государства, в Казахстане последовательно создается благоприятная среда для реальной индустриализации. Принят специальный закон о промышленной политике. Он предоставляет производителям продукции верхних или средних переделов широкие меры поддержки.

«Однако некоторые его законодательные нормы до сих пор пробуксовывают. Продолжают поступать жалобы казахстанских производителей на недоступность отечественного сырья. Крупные горно-металлургические предприятия предпочитают вывозить ресурсы, а не выпускать продукцию следующих переделов. Доступного сырья для казахстанской обрабатывающей промышленности все же недостаточно», - сообщил Касым-Жомарт Токаев во время торжественной церемонии награждения лауреатов премий Президента РК «Алтын сапа» и «Парыз».

Как отметил Президент, это касается производства кабельной продукции, аккумуляторов, алюминиевых изделий и других товаров высокого передела.

«Правительству следует рассмотреть каждое обращение и принять необходимые системные меры. Подчеркиваю, не ситуативные, а именно системные меры», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в Астане проходит торжественная церемония награждения лауреатов премий Президента РК «Алтын сапа» и «Парыз». Во время церемонии наградили победителей конкурсов «Лучший товар Казахстана», «Qazaqstan Project Management Awards -2022», конкурса СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.



