Рассмотрение апелляционных жалоб по АО «Банк Астаны» запланировано на 9 января

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 27 декабря стало известно, что решение Специализированного межрайонного экономического суда о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны» не вступило в законную силу в связи с подачей в суд апелляционных жалоб от шести юридических и трех физических лиц, передает пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

Согласно информации, предоставленной Алматинским городским судом в официальном письме, рассмотрение всех поданных апелляционных жалоб по АО «Банк Астаны» запланировано на 9 января 2019 года на 10:30 часов.

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов призывают вкладчиков АО «Банк Астаны» полагаться на официальную информацию и ожидать результатов рассмотрения гражданского дела в суде. Ход рассмотрения дела по АО «Банк Астаны», работа временной администрации и КФГД полностью регулируется законодательством Республики Казахстан в сфере гражданского судопроизводства, банковской деятельности и обязательного гарантирования депозитов.

КФГД будет информировать вкладчиков АО «Банк Астаны» о ходе и результатах судебного разбирательства по итогам получения официального подтверждения от Алматинского городского суда на официальном веб-сайте www.kdif.kz и в средствах массовой информации.

КФГД подтверждает готовность объявить банк-агент и начать выплату не позднее 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны». Сумма выплаты вкладчикам АО «Банк Астаны» составит порядка 37 миллиардов тенге. 99,9% депозитных счетов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых в АО «Банк Астаны», гарантируется в полном объеме.

КФГД возместит депозиты физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе вклады, деньги на текущих счетах и платежных карточках в АО «Банк Астаны». Вознаграждение по действующим договорам банковского вклада продолжает начисляться вплоть до даты вступления в силу решения суда о принудительной ликвидации банка. Капитализированное вознаграждение гарантируется наряду с остатком по вкладу.

Выплата гарантируемой суммы каждому вкладчику АО «Банк Астаны» - гарантирована, так как проводится из специального резерва КФГД, который накапливается на постоянной основе за счет взносов банков. КФГД располагает резервом 773,7 миллиардов тенге, который доступен для выплаты возмещения вкладчикам ликвидируемых банков. Выплата возмещения вкладчикам ликвидируемых банков за счет КФГД не зависит от дальнейшей реализации активов банка.

Вкладчики могут обращаться в call-центр КФГД по бесплатному короткому номеру 1460, оставить запрос на веб-сайте КФГД или задать вопрос в Телеграм-чате @kdif_ask.

По вопросам, связанным с начислением вознаграждения по вкладам, с подтверждением суммы вклада вкладчики АО «Банк Астаны» могут обратиться во временную администрацию банка по телефону: +7 (727) 259 60 60.

АО «Банк Астаны» лишен лицензии на проведение всех банковских операций решением правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года. 26 ноября 2018 года Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы (СМЭС) принято решение о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны». 27 декабря Алматинский городской суд проинформировал Казахстанский фонд гарантирования депозитов о том, что решение суда не вступило в законную силу, поскольку на ранее принятое решение СМЭС от 26 ноября 2018 года поступили апелляционные жалобы от шести юридических и трех физических лиц.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов - это организация Национального Банка Республики Казахстан, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня. На данный момент в системе гарантирования депозитов участвует 26 банков.

Максимальная сумма выплаты одному вкладчику ликвидируемого банка из средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов составляет: 10 миллионов тенге - по депозитам в тенге, 5 миллионов тенге - по депозитам в иностранной валюте, 15 миллионов тенге - по депозитам одного вкладчика, размещенным в АО «Банк Астаны» одновременно в тенге и в иностранной валюте (не более эквивалента 5 миллионов тенге - по депозиту в иностранной валюте).